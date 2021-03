بيع أول تغريدة لمؤسس “تويتر” مقابل 2.9 مليون دولار

بيعت أول تغريدة لمؤسس موقع “تويتر”، جاك دورسي مقابل 2.9 مليون دولار كرمز غير قابل للاستبدال (NFT) وهو نوع من الأصول الرقمية الفريدة التي انتشرت بشكل كبير في عام 2021.

والتغريدة التي جاء فيها ” just setting up my twttr” هي أول تغريدة لدورسي، يوم 21 مارس 2006.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

وقد تم بيع NFT عبر مزاد على منصة تسمى Valuables ، المملوكة لشركة Cent ومقرها الولايات المتحدة.

كما أكد كاميرون حجازي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Cent، أنه تم شراؤها باستخدام العملة المشفرة Ether ، مقابل 1630.5825601 ETH ، والتي كانت قيمتها 2915835.47 دولارا في وقت البيع.

وسيحصل دورسي على 95٪ من عائدات البيع، بينما ستحصل Cent على 5٪.

وأطلق دورسي مصطلح NFTs، باعتبارها ملفات رقمية تعمل كتوقيعات موثقة تمنح لمن يمتلكون الصور والفيديوهات والوسائط الأخرى عبر الإنترنت.

ولكل NFT توقيع رقمي خاص به قائم على blockchain، والذي يعمل بمثابة دفتر حسابات عام.

المصدر: “رويترز”