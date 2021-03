وكالة الفضاء الأوروبية: تلوث الهواء يعود إلى مستويات ما قبل كورونا

بعدما انخفضت مستويات التلوث في الهواء إثر عمليات الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا، عاد التلوث إلى المستويات التي كانت ما قبل الوباء، وذلك بعد تخفيف القيود في بعض البلدان.

وبحسب وكالة الفضاء الأوروبية، فإن تخفيف القيود وعودة النشاط في بعض المجالات، أدى عمليا إلى عودة مستويات ثاني أكسيد النيتروجين إلى تلك المسجلة في 2019، مشيرة إلى أن ثاني أكسيد النيتروجين وهو أحد ملوثات الهواء الأكثر شيوعا، وينبع من مصادر عدة منها عوادم السيارات.

واستخدمت وكالة الفضاء الأوروبية صورا من الصين على سبيل المثال، بالنظر إلى أن البلاد شهدت انخفاضا كبيرا في ملوثات الهواء العام الماضي.

In 2020, satellite data were used to show a decline in air pollution coinciding with national #lockdowns to stop the spread of #COVID19. A year on, as restrictions loosen in some countries, nitrogen dioxide levels are bouncing back to pre-COVID levels 👉 https://t.co/pxY8DsPGhr pic.twitter.com/AouXXLfYey

— ESA (@esa) March 15, 2021