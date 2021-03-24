«ترامب» يستهزء بـ «بايدن» لهذا السبب..

لم يدع الرئيس الأمريكي السابق”#دونالد_ترامب” فرصة النيل من خلفه جو بايدن الذي سقط على سلم الطائرة مرات عدة، الجمعة الماضي، عندما كان يهم بالصعود إلى الطائرة الرئاسية “#إير_فورس_وان” فأثيرت عدة أسئلة حول حالته الصحية.

وأكد البيت الأبيض أن «صحة بايدن بخير»، موضحاً أن «السقوط نجم أساساً عن الريح القوية في قاعدة “#أندروز” الجوية بماريلاند».

ووصف ترامب تعثر بايدن على سلم الطائرة الرئاسية بـ”الفظيع” وأن الحادثة لم تحظ بالتغطية المطلوبة لأنه تعثر ثلاثة مرات وليست واحدة ، مشككاً بقدرات بايدن الذهنية.

ولم يستبعد ترامب أن يلجأ الديمقراطيون إلى إزاحة بايدن، من أجل نقل السلطة إلى نائبته، كامالا هاريس، لتكون أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة لتشغل هذا المنصب .

يشار إلى أن بايدن لم يعد السياسي الأمريكي الوحيد الذي تعثر أثناء صعوده سلم الطائرة، إذ سبق أن تعثر مايك بنس، نائب الرئيس السابق، على درج الطائرة الرئاسية في حزيران الماضي.