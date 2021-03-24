جامعة جون هوبكنز.. التضخم في سورية هو ثالث أعلى معدل في العالم

جامعة جون هوبكنز.. التضخم في سورية هو ثالث أعلى معدل في العالم

يرتفع التضخم في سورية اليوم إلى 310.3% مما يجعله ثالث أعلى معدل تضخم في العالم”

وفقاً للاقتصادي الأميركي “ستيف هـ. هانكي” وهو خبير اقتصادي تطبيقي بجامعة جونز هوبكنز، بلغ معدل النضخم في سورية 310.30% على أساس سنوي وذلك في 19 آذار / مارس 2021، مما يجعله ثالث أعلى تضخم في العالم، حيث غرّد على حسابه على تويتر “مع انهيار الليرة السورية، أقيس بدقة التضخم في سورية، حيث يرتفع إلى 310.3%، مما يجعله أعلى معدل تضخم في العالم”.

وأشار “هانك” أن معدلات التضخم مستمدة من تغيرات سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، واعتبر أي قيمة أقل من 25% غير موثوقة.

يذكر أن آخر معدل تضخم نشره المكتب المركزي للإحصاء سورية عن شهر آب/ أغسطس 2020، حيث بلغ فيه معدل التضخم 3.5% على أساس شهري و139.5% على أساس سنوي.

وقد وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى مستويات قياسية 2107.8% حتى شهر آب/أغسطس من العام 2020، وذلك مقارنة بعام الأساس 2010.

وما زالت سورية تعاني من نقص الأرقام الإحصائية ودقتها، خاصة أن معدلات التضخم تعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يجب أن تصدر بشكل يومي لتعكس الواقع الحالي وتؤثر على اتخاذ القرارات الاستثمارية والادخارية.