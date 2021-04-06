تانكر تراكرز: 3.5 مليون برميل نفط تصل الى سوريا خلال ايام

ذكر موقع متخصص في تعقب سفن النفط أن 4 ناقلات نفط يعتقد انها متجهة الى سوريا موجودة الآن في منطقة قناة السويس.

وافاد موقع “تانكر تراكرز”، المتخصص في تعقب ناقلات النفط، عبر حسابه على “تويتر” ان جميع السفن الأربع التي حددها بصريًا الأسبوع الماضي على أنها “ناقلات إيرانية متجهة إلى سوريا”، موجودة الآن في منطقة السويس.

واضاف ان الأولى خرجت بالفعل من القناة وهي في البحر المتوسط ومن المحتمل أن تنتظر السفن الأربع جميعهم مرافقة البحرية الروسية، مشيرا الى ان السفن مجتمعة تحمل 3.5 مليون برميل.

يذكر انه سبق واعلن الموقع متخصص في تعقب سفن النفط أن ناقلة إيرانية على متنها مليون برميل من النفط في طريقها إلى سوريا عبر قناة السويس.

وقال موقع “تانكر تراكرز” إن الناقلة تحتاج 3 أيام للوصول في حال لم يطرأ أي جديد. مضيفا أن الناقلة هي جزء من أسطول أكبر من الناقلات المتجهة إلى بانياس في سوريا.

هذا ولم يصدر الى الان اي تصريح رسمي حول صحة أو عدم صحة المعلومات التي اوردها الموقع.