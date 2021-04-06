مقتل 4 جنود اتراك بانفجارات تضرب ريف الحسكة السوري

افاد مراسل العالم بمقتل و اصابة عدد من الجنود الاتراك نتيجة انفجار ثلاثة ألغام قرب الطريق الدولي بريف الحسكة في سوريا.هذا وذكر “المرصد السوري” المعارض بوقوع انفجار لغم أرضي بمجموعة من القوات التركية، وذلك في المنطقة الواقعة بين قريتي قشقا والريحانية شمال غرب تل تمر بالقرب من القاعدة التركية ضمن محافظة الحسكة.

واضاف انه تبعه انفجار لغم ثاني أثناء قدوم مجموعة أخرى، ووفقاً لمصادر “المرصد “، فإن الانفجارين خلفا 4 قتلى أتراك، بالإضافة لإصابة 7 آخرين منهم بجراح متفاوتة، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود إصابات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.