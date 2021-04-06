توقيف 15 شخص في دمشق بجرم التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال

في إطار متابعة وملاحقة الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية، وبناءً على المعلومات الواردة إلى إدارة الأمن الجنائي حول قيام عدد من الأشخاص بالتعامل بغير الليرة السورية.

ومن خلال المراقبة والتحري ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على خمسة عشر شخصاً في مدينة دمشق أثناء قيامهم بالتعامل بغير الليرة السورية وصادرت منهم مبالغ مالية تقدر قيمتها بأكثر من مئة مليون ليرة سورية، وبالتحقيق معهم اعترفوا بتعاملهم بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسلمت جميع المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص .