أساليب شائعة لفقدان الوزن عليك تجنبها

من الحفاظ على النشاط البدني إلى اعتماد نظام غذائي صحي ومناسب، ترتكز عملية فقدان الوزن الزائد على عدة خطوات أساسية ونصائح وأساليب شائعة.

وعلى الرغم من شيوعها بنسبة كبيرة، إلا أن العديد من أساليب ونصائح فقدان الوزن ليست فعالة حقا كما يُعتقد، ومن خلال صحيفة ”تايمز أوف إنديا“، نوضح هذه الأساليب والنصائح المغلوطة لتجنبها:

الديتوكس

حظيت مشروبات وحميات الديتوكس بشعبية كبيرة في الفترات الأخيرة، استنادا لفاعليتها المزعومة في تنقية الجسم من السموم وتعزيز فقدان الوزن، ولكن دراسة حديثة كشفت أن الديتوكس لا يساعد في فقدان الوزن.

تجنب الكربوهيدرات

من أولى الأساليب الشائعة التي يُزعم أنها تساعد في فقدان الوزن الزائد، الابتعاد عن الكربوهيدرات، ولكن ذلك ليس صحيحاً، لأن منعها كليا يسبب الضعف والإعياء.

وبدلا من منعها، يوصى باختيار الكربوهيدرات المعقدة عن البسيطة لتعزيز فقدان الوزن.

دائما ما يُشار إلى ضرورة تجنب الدهون من أجل فقدان الوزن، ولكن منعها كليا لا يساعد في ذلك، إذ إنه ليس كل أنواع الدهون يضر ويسبب زيادة الوزن.

فهناك مصادر الدهون الصحية غير المشبعة التي تساعد في فقدان الوزن بطريقة سليمة ولا تسبب مشاكل، وتشمل المصادر كلا من المكسرات والسمك وزيت الزيتون البكر.

سوار اللياقة

يعتقد الكثير من الأشخاص أن ارتداء سوار اللياقة يساعد في خفض الوزن، ولكن ذلك ليس صحيحاً، ولا يحقق السوار أهدافك بطريقة سحرية، فالأمر يعتمد على التزامك بخطة فقدان الوزن وبذل الجهد المطلوب لتحقيق ذلك.

الحمية الغذائية

هناك العديد من الحميات الغذائية التي يتبعها كثيرون من أجل فقدان الوزن بسرعة وفاعلية، ولكن معظمها غير صحي ويكون له آثار جانبية عديدة ويكون مفعولها في فقدان الوزن مؤقتا.

كما أن ما يتم فقدانه عند اتباع هذه الحميات، يكون في الغالب وزن الماء والعضلات وليس الدهون الضارة وغيرها.

التركيز على قوالب البروتين

على عكس المعتقد، لا تعتبر قوالب البروتين خيارا صحيا أو تساعد في فقدان الوزن، لأنها تحتوي على الكثير من المكونات المضرة وعادة ما تكون عالية السعرات.

السلطات

بالطبع تكون السلطة مفيدة عند اعتمادها على عناصر غذائية وإضافتها للوجبات، ولكن التركيز عليها أكثر من أي مكونات أخرى واعتبارها هي الوجبة الأساسية، ليس أمراً صحياً، ولن تساعد على فقدان الوزن، خاصة عندما تحتوي مثلا على قطع جبن وإضافات وما شابه.

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