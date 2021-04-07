أكاسير الحياة.. 7 أغذية تطيل من عمر الإنسان وتزيده

في حديث تلفزيوني لأحد الأطباء الروسيين، كشف فيه عن 7 أغذية لها دور فعال في إطالة عمر الإنسان وزيادة عدد سنوات حياته.

وقال الطبيب ألكسندر مياسنيكوف : “تحدثنا عن هذا عدة مرات، وسمينا المنتجات، وتحدثنا عن رطل من الخضار والفواكه”، واستشهد ببيانات البحث العلمي التي حددت سبعة أطعمة يجب أن تشكل أساس النظام الغذائي لأي شخص “خضروات، فواكه، المأكولات البحرية، الأسماك، مكسرات على وجه الخصوص اللوز، شوكولاتة داكنة، وثوم”، مشددا على أن هذه المنتجات قد أثبتت أنها تطيل العمر.

وفي الوقت نفسه، أشار الطبيب إلى أنه ببساطة لا توجد منتجات ضارة أو صحية، ولكن هناك طريقة صحيحة وخاطئة لتناول الطعام، منوها أيضا بأن العامل الرئيسي في طول العمر هو الوراثة.

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