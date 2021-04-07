تغيّر كامل في شكل شكران مرتجى.. وتوضح حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

شاركت الممثلة السورية شكران مرتجى المتابعين عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحتها الخاصة على انستغرام مقطع فيديو تحدثت فيه عن حقيقة خضوعها لعمليات تجميل، وأرفقته بتعليق قالت فيه:”رداً على بعض التعليقات التي تتكرر، انا متل ما انا”.

وفي الفيديو ظهرت مرتجى قبل وضعها للمكياج، وقالت:” بعرف انو رح تعلّقوا عالفيديو اللي رح نزّلو عالانستغرام انو يا لطيف شو عاملة عمليات تجميل. حبّيت صورلكم قبل المكياج كيف انا مشان تعرفوا انو طريقة المكياج كتير بتغيّر بشكل الفنانة”.

وأضافت:”اكيد مش كل اسبوع الفنانة بتعمل عملية تجميل، في شي اسمو contouring وزاوية كاميرا ورسمة عين”.

وبعدها عادت ونشرت مرتجى مقطع فيديو لها بعد وضعها للمكياج، وعلّقت بالقول:”مو كل صورة يعني عملية تجميل”.

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