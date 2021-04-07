هيفا وهبي تشعل “تيك توك”.. مثيرة بالأزرق والبيج (فيديو)

استهوى تطبيق “تيك توك” الفنانة اللبنانية هيفا وهبي التي ظهرت مؤخرا عدة مرات مع أصدقائها عبر مقاطع فيديو تتسم بالعفوية والدعابة.

وكان أحدث ظهور لهيفا مقطع فيديو ظهرت خلاله على التطبيق الشهير وهي ترقص بعفوية مع صديقاتها على أغنية “نظرة” التي أطلقها الفنان المصري حكيم قبل 20 عاما.

View this post on Instagram A post shared by Roland judge (@roland.judge)

وقبل أيام، أعلنت هيفا وهبي أنها ستكون أولى ضحايا برنامج مقالب جديد يعرض في رمضان ويقدمه 5 فنانين.

اقرأ أيضا: شارون ستون تكشف سر مشهدها الشهير في “غريزة أساسية”