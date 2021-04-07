إطلالة باسل خياط حديث الجمهور .. ظهر بلباسٍ غريب!!!

فاجأ الممثل السوري باسل خياط الجمهور بإطلالات غريبة وجريئة لم يعتاد الظهور بها من قبل، وذلك في تصدره لغلاف مجلة GQ الشرق الأوسط لعدد شهر نيسان/أبريل الحالي.

وبعد نشر المجلة لعدة صور لباسل من جلسة تصوير خضع لها، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بهذه الصور التي تناقلتها عدة صفحات.

وأكثر ما كان لافتاً بين اللوكات التي إعتمدها باسل هي تلك التي ظهر فيها مرتدياً شورت وجاكيت مرةّ باللون الزهري ومرة أخرى باللون الأبيض.

هذه الإطلالة بالتحديد حظيت بالكثير من التعليقات التي إستغربت ظهوره بهذا الشكل الذي لا يليق به بحسب المتابعين.

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