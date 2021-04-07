الكشف عن سر المشهد الأخير للنجم خالد تاجا قبل وفاته… شاهد!

الكشف عن سر المشهد الأخير للنجم خالد تاجا قبل وفاته… شاهد!

كشف عن المشهد الذي وثق اللحظات الفنية الأخيرة للنجم السوري الراحل، خالد تاجا، بمناسبة مرور الذكرى التاسعة لرحيله.

ونشرت شركة “غولدن لاين” مقطع فيديو على صفحتها في “إنستغرام”، حمل عنوان: “بذكرى رحيل الكبير خالد تاجا… أسرار المشهد الأخير قبل وفاته في الأميمي”.

وبحسب التعليقات المكتوبة على الفيديو، حصل الراحل تاجا على لقبه “أنطوني كوين العرب” من الشاعر الكبير محمود درويش.

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وحقق النجم السوري الراحل رصيدا كبيرا وصف بـ”حلم من الجنون” في مجالات التمثيل والسينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة يقدر بنحو 100 عمل درامي.

ورحل تاجا بتاريخ 4 أبريل/ نيسان عام 2012، خلال تصوير مسلسل “الأميمي” مع الشركة، بعد تصوير عدد من المشاهد، وحل مكانه الفنان القدير سلوم حداد بدور مراد باشا.

واختارت الشركة مشهدا صوره الفنان الكبير خالد تاجا قبل يومين من وفاته وعرضته في مسلسل “الأميمي”.

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