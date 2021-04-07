بعد أزمة الحدود.. السفير السوري لدى بيروت يعلق على اتصال عون بالأسد

كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس ميشال عون اتصل بالرئيس السوري بشار الأسد للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

يقول سفير الجمهورية العربية السورية في لبنان علي عبد الكريم علي، في حديث خاص لـ”سبوتنيك” بهذا الصدد، هناك شيء يحتاج للتنسيق بين الدولتين قد لا يكون مجاله الإعلام، لكن ما يجب أن يحصل هو التنسيق بين الحكومتين، وخاصة أن هناك حرصا من القيادتين على إيجاد مخارج مقنعة، لأن هذه الثروة هامة للبلدين، ولا أظن أن هناك أي تعنت من الجانبين في هذا المجال.

وأشار السفير علي إلى أن الاتصالات من المفترض أن تبقى دائما، واقدر أن الاتصالات لم تنقطع، ويجب أن تكون متواترة، لكن ربما إظهار الاتصال الأخير بين الرئيسين يخص الداخل اللبناني.

ولفت علي إلى أن الأمور يجب أن تكون بالتنسيق بين الحكومتين، وهذا الأمر مرجح، والأمور إيجابية، لكن ليس هناك شيئ رسمي معلن بهذا الأمر، لكن الاتصال تم وكان إيجابيا، ومن الطبيعي أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية، للوصول إلى نتيجة فيها مصلحة للبلدين.

وكان رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، قد اتهم سوريا في وقت سابق بالتعدي على حدود لبنان البحرية، قائلا: “حكومة الأسد اعترضت على طرح لبنان للتنقيب عن النفط والغاز عام 2014″، مضيفا “تفاجأنا بتلزيم شركة روسية من قبل حكومة الأسد، للتنقيب عن النفط والغاز بناء على الترسيم السوري الذي لم نتفق عليه”.