الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق

أفاد مراسل “سبوتنيك” في سوريا، بسماع أصوات انفجارات قوية ترددت أصداؤها على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق.

وقال المصادر، إن أصوات الإنفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف جوية معادية.

وكشف مصدر أمني رفيع المستوى، أن “الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع العسكرية بريف دمشق الجنوبي.

و قال قناة المنار اللبنانية أن ” أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة حربية إسرائيلية معادية في أجواء المنطقة الحدودية وسمع دويه في أرجاء الجنوب اللبناني”

و صرّح مصدر عسكري سوري أنه : في حوالي الساعة 12،56 من فجر اليوم نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها .

كما أدى العدوان إلى اصابة أربعة جنود بجروح و وقوع بعض الخسائر المادية .”

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