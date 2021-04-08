وصول طائرة مساعدات اماراتية الى مطار دمشق

قالت وكالة سانا السورية الرسمية، إن “الإمارات” العربية المتحدة، أرسلت طائرة تحوي مساعدات طبية وغذائية إلى “سوريا”.

وأضافت الوكالة في خبر مقتضب، أن الطائرة وصلت إلى “دمشق” فجر اليوم الخميس، وهي تحمل مساعدات غذائية، بالإضافة إلى مساعدات وتجهيزات طبية خاصة بوباء فايروس كورونا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

يذكر أن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ “عبد الله بن زايد آل نهيان”، كان قد قال شهر آذار الفائت إن «التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر، و إبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل هذا المسار والأمر في غاية الصعوبة سواء لنا كدول أو القطاع الخاص»، مضيفاً أنهم سيتجهون للحوار حول هذا الأمر «مع أصدقائنا في الولايات المتحدة الأميركية»

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