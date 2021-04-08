ظواهر فلكية عديدة في نيسان.. و”القمر العملاق” للمرة الأولى هذا العام

ظواهر فلكية عديدة في نيسان.. و”القمر العملاق” للمرة الأولى هذا العام

كشف رئيس الجمعية الفلكية د.محمد العصيري لبرنامج نبض العاصمة عبر شام إف إم أن البلاد على موعد مع هلال شهر رمضان المبارك فلكياً يوم الثلاثاء المقبل 13 نيسان، ومن ثم ظاهرة “القمر العملاق” الأول في هذا العام بين 24 – 27 من شهر نيسان الجاري، ويكون القمر بدراً ولامعاً.

كما سيشهد العشر الأخير من شهر نيسان هطلاً شهابياً يدعى “قيثارثي” ويمكن رؤيته بالعين المجردة خلال فترة الليل، وستكون البلاد على موعد مع عدة ظواهر فلكية ممتعة وجميلة، لافتاً إلى أن سوريا خلال العام الجاري لن تشهد أي كسوف أو خسوف.

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