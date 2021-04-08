نقابة أطباء الأسنان لأطبائها: الاقتصار على المعالجات الضرورية وإيقاف التجميلية

جدد نقيب أطباء الأسنان زكريا الباشا تأكيد النقابة لأطباء الأسنان أنه يفضل في هذه الفترة إيقافهم للمعالجات التجميلية والاقتصار على المعالجات الضرورية وذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً أن نسبة إصابة الطبيب بالفيروس يمكن أن تصل إلى 90 بالمئة في حال راجعه مريض مصاب ولو اتخذ كامل الإجراءات الاحترازية.

وبين الباشا أنه تم إيقاف الدوام السريري لمركز البورد أي استقبال المرضى للمعالجة وأنه تم تخفيض عدد الموظفين واتباع نظام المناوبات، لافتاً إلى أن النقابة اتخذت قرارات سابقة تضمنت أنه لا يجوز إلا للمعالجات الضرورية.

وكشف الباشا أن المصابين بالفيروس من أطباء الأسنان نسبة كبيرة بينما الذين توفوا بلغ عددهم 75 في العام الماضي منهم حوالي 10 أطباء بسبب لـ«الكورنا».

وبين أنه في حال تم إثبات أن أي طبيب لا يعمل في ظل إجراءات احترازية كاملة للوقاية من فيروس كورونا فإنه يمكن تحويله إلى المجلس المسلكي، مشيراً إلى أن هناك رقابة داخلية وذلك بأن يكون الطبيب حريصاً على نفسه وعائلته بأن يتبع كل الإجراءات الاحترازية.

وأكد الباشا أن القرار الأخير الذي جاء بناء على توجيهات الرئيس بشار الأسد الصادر من إدارة الخدمات الطبية في وزارة الدفاع بإعفائهم من الاحتفاظ والاحتياط وفرزهم في المشفى أو المركز الصحي الذي يختارونه، يحد بشكل كبير من هجرة الأطباء.

واعتبر الباشا أن هذا القرار بكل تأكيد سوف يسهم في تخفيض هجرة الأطباء بشكل واضح فبدلاً حالياً من التفكير في الهجرة أصبح هناك استعداد عند العديد من الأطباء للالتحاق بالخدمة الإلزامية.

ولفت إلى أن عدد أطباء الأسنان حالياً 20 ألف طبيب مسجل على قيود النقابة، موضحاً أن هؤلاء الأطباء سددوا رسومهم وبالتالي يمكن أن يكون عدد منهم خارج البلاد لكنه سدد الرسم المترتب عليه حتى يستمر على قيود النقابة.

وفيما يتعلق بموضوع مفاضلة البورد أوضح الباشا أنه تم إجراء المفاضلة الترميمية، مشيراً إلى أنه تقدم إليها 300 خريج بينما العدد المطلوب هو 100 طالب كما أنه تم تأجيل الامتحان الخاص بالبورد والذي كان مقرراً الشهر الحالي إلى وقت آخر لم يحدد بعد.

وبين الباشا أن مركز البورد أثبت وجوده من ناحية الكفاءات والخريجين والكوارد التعليمية، لافتاً إلى أن المركز حالياً يسعى للحصول على شهادة الأيزو في إجراءات التعقيم والنظافة، معرباً عن أمله في أن يتم تحقيق ذلك قريباً.

الوطن

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