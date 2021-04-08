صاروخ سوري يلاحق طائرة اسرائيلية ويسقط في بلدة حولا جنوب لبنان

صاروخ سوري يلاحق طائرة اسرائيلية ويسقط في بلدة حولا جنوب لبنان

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في لبنان صور لبقايا صاروخ تابع للقوات الجوية السورية سقط في بلدة حولا جنوب البلاد.

ونشر صحافي لبناني على صفحته الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصاروخ، الذي أطلقته القوات الدفاعية الجوية السورية خلال تصديها لهجوم إسرائيلي استهدف العاصمة السورية دمشق.

صاروخ الدفاع الجوي السوري سقط في خراج بلدة #حولا جنوب لبنان. pic.twitter.com/ym7GQMtVGB — khalil nasrallah (@khalilnasrallah) April 7, 2021

من جانبها، ذكرت قناة “المنار” اللبنانية التابعة لـ”حزب الله” أن أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة حربية إسرائيلية معادية في أجواء المنطقة الحدودية وسمع دويه في أرجاء الجنوب اللبناني.

وكان الجيش السوري، أعلن ليل الأربعاء إلى الخميس، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط العاصمة دمشق وأسفر عن إصابة 4 جنود سوريين.

المصدر: RT

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