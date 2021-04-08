أغنى سيدات العالم في 2021

تصدرت المليارديرة الفرنسية فرانسواز بيتنكور مايرز قائمة أغنى سيدات العالم لعام 2021 بقيمة ثروة بلغت 73.6 مليار دولار متفوقة على 328 امرأة ضمن القائمة الكاملة لهذا العام بزيادة نسبتها 36% عما كانت عليه في العام الماضي.

وبحسب مجلة “فوربس” العالمية فإن ثروات أثرياء العالم، زادت بنحو 5 تريليونات دولار عما كانت عليه في عام 2020 وذلك على الرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم أجمع.

فيما يلي قائمة بأثرى سيدات العالم:

1 – الفرنسية فرانسواز بيتنكور مايرز (67 عاماً) هي وريثة شركة “لوريال” الفرنسية لمنتجات التجميل، وتملك ثروة تقدر بـ73.6 مليار دولار.

2 – الأميركية أليس والتون (71 عاماً) وهي سام والتون مؤسس شركة “وول مارت” للبيع بالتجزئة وتبلغ ثروتها 61.8 مليار دولار.

3 – الأميركية ماكينزي سكوت (51 عاماً) وهي طليقة مؤسس “أمازون” جيف بيزوس، وتبلغ ثروتها 53 مليار دولار.

4 – الأميركية جوليا كوخ (58 عاماً)، وهي أرملة ديفيد كوخ المتوفى عام 2019، ولديها نحو 42% من أسهم شركة “كوتش” للصناعات الأميركية متعددة الجنسيات، وتبلغ ثروتها 46.4 مليار دولار.

5 – الأميركية ميريام أديلسون (75 عاماً)، وهي تملك 56% من شركة “لاس فيجاس ساندز” لتشغيل الكازينو، وتبلغ ثروتها 38 مليار دولار.

6 – الأميركية جاكلين مارس (81 عاماً) وتمتلك جاكلين مارس وشقيقها ثلث شركة “مارس إنكوربوريتد” لبيع الحلوى ورعاية الحيوانات الأليفة والأغذية، وتبلغ ثروتها 31.3 مليار دولار.

7 – الصينية يانغ هويان (39 عاماً) وتمتلك نحو 58% من شركة التطوير العقاري “كانتري جاردن هولدن” في الصين، وتبلغ ثروتها 29.6 مليار دولار.

8 – الألمانية سوزان كلاتن (58 عاماً) وتمتلك نحو 19% من شركة BMW ولديها ثروة تقدر بـ27.7 مليار دولار.

9 – الأسترالية جينا رينهارت (67 عاماً) وهي رئيسة شركة التعدين والزراعة “هانكوك بروسبيكتنج جروب”، وتبلغ ثروتها نحو 23.6 مليار دولار.

10 – التشيلية إيريس فونتبونا (79 عاماً) وهي تسيطر على شركة التعدين “أنتوفاجاستا” في تشيلي، وتبلغ ثروتها 23.3 مليار دولار.

وشهدت قائمة “فوربس” هذا العام تواجدت جنسيات مختلفة أوروبية ولاتينية وآسيوية، بالإضافة إلى مليارديرات الولايات المتحدة الأميركية اللواتي سيطرن على قائمة الـ10 الأوائل بتواجد 5 سيدات ضمنها.

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