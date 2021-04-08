فتاة سورية تؤدي عرضا راقصا في الشوارع خلال فترة حظر التجوال… صور

قررت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” إجراءات مشددة لمواجهة كورونا بينها فرض حظر تجوال كلي على مدن القامشلي والحسكة والرقة، نتيجة تزايد حالات الإصابة فيها.

تزامنا مع إجراءات الحظر قدمت راقصة باليه كوردية من مدينة القامشلي، عرضا راقصا في أحد الأسواق الفارغة في المدينة.

ولاقى عرض الفتاة التي وثقت رقصاتها بالصور تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التوصل الاجتماعي.

ووصلت إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الخميس، طائرة مساعدات طبية وغذائية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الجمهورية العربية السورية، لمساعدتها في مواجهة تفشي وباء كورونا.

وكان مؤشر الإصابات بفيروس كورونا قد ارتفع في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، فبدأت وزارة الصحة تسجل أعداداً أعلى من المعتاد .

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