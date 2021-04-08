القبض على شخص سرق 20 مليون وافتعل حريقاً لإخفاء جريمته في حلب

القبض على شخص سرق 20 مليون وافتعل حريقاً لإخفاء جريمته في حلب

ألقى قسم شرطة حلب الجديدة القبض على شخص سرق مبلغ 20 مليون من محل لبيع بطاريات السيارات يعمل فيه، وافتعل حريقاً لإخفاء جريمته.

وقالت وزارة الداخلية في موقعها الرسمي: “ادعى أحد المواطنين إلى قسم شرطة حلب الجديدة حول تعرّض محله المعدّ لبيع بطاريات السيارات الكائن في حي حلب الجديدة لسرقة مبلغ مالي وقدره عشرين مليون ليرة سورية، وذلك من قبل شخص مجهول حاول أيضاً إحراق المحل”.

وتابعت الوزارة: “من خلال المتابعة وجمع المعلومات تم حصر الشبهة بأحد العاملين في المحل المدعو (عبد الرحمن . ح).

وتابعت الوزارة: “وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على سرقة مبلغ 17.100.000 ليرة سورية، ومبلغ 950 دولار أمريكي من المحل الذي يعمل فيه”.

حيث اعترف بأنه “دخل الى المحل ليلاً عن طريق فتحة سماوية وافتعل حريق فيه لإخفاء معالم جريمته ولإيهام صاحب المحل باحتراق المبلغ المسروق”.

يذكر أنه “تم استرداد المبلغ المسروق كاملاً، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص”، بحسب الوزارة.

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