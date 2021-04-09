في أقل من شهر… عطل يضرب فيسبوك وماسنجر وإنستغرام وواتسآب

عاد موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي للعمل من جديد، مساء اليوم الخميس، بعدما تعرض لعطل تقني لمدة 5 دقائق، أثر على كافة مواقعه “ماسنجر” و”إنستغرام” و”واتسآب”.

وواجه الملايين من مستخدمي مواقع “إنستغرام” و”فيسبوك” و”واتسآب” و”فيسبوك ماسنجر” عطل اليوم لما يقرب من 5 دقائق، إذ شكوا من عدم تمكنهم من الوصول إلى مجموعة منصات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة “فيسبوك”، بحسب موقع “تيك رادار”.

وخلال العطل كان يظهر على “إنستغرام” رد لمستخدميه جاء فيه: “نحن آسفون، ولكن حدث خطأ ما. يرجى المحاولة مرة أخرى”.

يشار إلى أن “فيسبوك” ومواقعه تعرضت خلال الفترة الماضية لعطل فني، ومنها في 25 مارس/ آذار الماضي، وكذلك في 19 مارس.

وتعرضت شركة “فيسبوك” لعدد صغير من الانقطاعات الكبيرة في السنوات الأخيرة، نظرا لأن التطبيقات الثلاثة “واتسآب” و”ماسنجر” و”إنستغرام” أصبحت أكثر تشابكا مع بعضها البعض.

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