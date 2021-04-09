متعهد يتسبب بأعطال في شبكة المياه والكهرباء في الحسكة بسبب اعمال حفر خاطئة

تعمل ورش مؤسسة المياه وشركة الكهرباء في محافظة الحسكة على إصلاح الأعطال التي خلفتها آليات المتعهد الخاص باستبدال أنابيب الصرف الصحي في مدينة الحسكة.

وبحسب مراسل “أثر برس” كان خط المياه الرئيسي المغذي لعدد كبير من منازل مساكن المحطة والفاروق وسمارة تعرض لكسرين كبيرين أثناء قيام آليات المتعهد بحفر مسار أنابيب الصرف الصحي لتبديلها.

كما خرجت عدد من المحولات الكهربائية في مركز مدينة الحسكة عن الخدمة صباح الخميس بسبب عطل طارئ على خط توتر 20 ك ف الأرضي المغذي لها نتيجة أعمال حفر خاصة باستبدال شبكة الصرف الصحي في المنطقة.

وبين مدير عام شركة كهرباء الحسـكة المهندس أنور عكلة لــ “أثر” أن المحولات التي خرجت عن الخدمة هي سمارة والفاروق والمهندسين والواحة والغرة وتشرين، مؤكداً أن ورشات الصيانة بدأت أعمال الإصلاح لإعادة الخط إلى الخدمة، داعياً إلى التنسيق مع الجهات العامة أثناء تنفيذ المشاريع والحفريات للحيلولة دون حصول أي تخريب للكابلات الأرضية.

بدوره أشار مدير عام مؤسسة المياه بالحسـكة المهندس محمود العكلة لـ”أثر” إلى أن أعمال الحفر بمشروع الصرف الصحي أدت أيضاً إلى إحداث كسرين في خط نقل مياه الشرب عند نقطة سمارة بمركز مدينة الحسـكة ما تسبب بتسرب المياه وتم على الفور تحويل الضخ باتجاه أحياء أخرى وفق برنامج التقنين وتأجيل الضخ باتجاه مركز المدينة إلى يوم الخميس ريثما يتم الانتهاء من عمليات الإصلاح.

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