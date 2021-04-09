صواريخ أرض – أرض.. وتعزيزات للجيش السوري إلى خطوط التماس مع ميليشيا “الجيش الوطني”

كشفت مصادر محلية عن وصول تعزيزات عسكرية جديدة لقوات الجيش السوري، الخميس 8 نيسان، إلى ناحية “عين عيسى” شمال الرقة بالقرب من خطوط التماس مع ميليشيا الجيش الوطني المدعومة من تركيا.

وقال موقع “عين الفرات” المعارض، إن قوات الجيش السوري دفعت بتعزيزات جديدة إلى “اللواء 93” في عين عيسى، وضمت هذه التعزيزات سيارات محملة بالأسلحة الثقيلة والذخائر، بالإضافة إلى 6 شاحنات محملة بمنظومات صواريخ أرض – أرض.

ولفت إلى أن مقر “اللواء 93” تنتشر فيه قوات من الجيش السوري وقوات حليفة ورديفة له.

وكالات

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