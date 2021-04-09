قتلها خارج القطر وبصّمها على بيع ممتلكاتها في سورية

قتلها خارج القطر وبصّمها على بيع ممتلكاتها في سورية

قتل سيدة بجرعة مخدر زائدة في الخارج.. ويعود للوطن لينقل ملكية عقاراتها إلى اسمه

بناء على المعلومات الواردة إلى إدارة الأمن الجنائي حول قيام شخص بتزوير وثائق لنقل ملكية عقارات إلى اسمه بموجب هذه الوثائق .

ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات قامت إدارة الأمن الجنائي بإلقاء القبض على المدعو ( م . ز ) ، وضبطت بحوزته وثائق بيع ونقل ملكية عقارات.

وبالتحقيق معه اعترف بحصوله عليها من خلال قيامه بإعطاء المدعوة ( ن . أ) جرعات زائدة من مواد مخدرة أثناء وجودها برفقته خارج القطر أدت لمقتلها، حيث أخذ بصماتها بعد وفاتها على أوراق بيضاء بقصد بيع وفراغ عقارات عائدة للمغدورة في منطقة ( المزة ) بدمشق تقدر قيمتها بمئات الملايين وذلك بهدف نقل ملكيتها إلى لاسمه.

تم مصادرة تلك الوثائق، ومازالت التحقيقات مستمرة ، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولاً .

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