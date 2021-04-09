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إبنة نورمان أسعد وأيمن زيدان

إبنة نورمان أسعد وأيمن زيدان الجميلة تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها

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إبنة نورمان أسعد وأيمن زيدان الجميلة تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها

على الرغم من ابتعادها عن وسائل الاعلام، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور جديدة لجودي، ابنة النجمين السوريين أيمن زيدان، وطليقته الممثلة المعتزلة نورمان أسعد، وتغزلوا بجمالها وملامحها التي تشبه والديها معاً.

إبنة نورمان أسعد وأيمن زيدان

ولفتت الشابة الصغيرة الانظار بجمالها واستحوذت على اهتمام الجمهور، الذي تغزل بملامحها الهادئة والشبه الكبير بينها وبين والدتها، التي كانت تعتبر من اجمل النجمات السوريات قبل اعتزالها.

وكان بطلا مسلسل “يوميات جميل وهناء” قد تزوجا بعد انتهائهما من تصويره، لكنهما انفصلا، ثم عادا وتزوجا مرة أخرى بعد سنة واحدة من الانفصال، ودام زواجهما لثلاث سنوات، لينفصلا في العام 2003 للمرة الثانية، بعد إنجاب ابنتهما الوحيدة جودي.

المصدر: لها

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