اغتيال أحد أغنى رجال بريطانيا في قصره.. اليكم التفاصيل

عثر على السير ريتشارد ليكسينغتون ساتون، أحد أكبر أثرياء بريطانيا، قتيلا طعنا في قصره الريفي مساء الأربعاء، فيما أصيبت شريكته إصابة حرجة في الهجوم، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

وذكرت صحف بريطانية أن ساتون (83 عاما) تعرض للهجوم داخل منزله الذي تبلغ قيمته مليوني جنيه إسترليني.

Police chase on Great West Road, Hounslow last night after one of the UKs richest men was stabbed to death in his home

