هل ورثت جيناتك من أبيك أم من أمك؟ ما هو جواب العلم؟

هل ورثت جيناتك من أبيك أم من أمك؟ ما هو جواب العلم؟

إن عدداً كبيراً من الناس يظنون أن لديهم الجواب عن هذا السؤال عما إذا ورثوا عن آبائهم جينات أكثر مما ورثوها عن أمهاتهم. ولكن الجواب الصحيح في الحقيقة ليس سهلاً كما يبدو.

فجينياً أنت تمتلك من أمك جينات أكثر من أبيك. والسبب هو الميتكوندريا (معمل الخلية) الذي تحصل عليه فقط من أمك.

الميتكوندريا هو معمل الخلية وبدونها لا تستطيع الخلية أن تولد الطاقة من الطعام.

للميتوكوندريا تاريخ مثير للاهتمام يعود إلى مليوني عام تقريباً حيث كانت تعيش وحدها ككائن منفرد . فأسلاف الميتوكوندريا كانوا بكتيريا تضخمت عبر بكتيريا أخرى ولكن لسبب أو لآخر لم تُهضم فسبب ذلك نشوء خلايا النواة. وخلايا النواة هي في الاساس فطريات وحيونات ونباتات وبروتيستا.

وبسبب تطور البكتيريا عبرالزمان، احتفظت الميتكوندريا بالجينوم الخاص بها الذي يسمى DNA الميتوكوندريا. فكل خلية تحتوي على نسخ عديدة من DNA الميتوكوندريا .

تأثير الأم

الأنسجة التي تتطلب الكثير من الطاقة كالدماغ والعضلات تمتلك خلايا مليئة بالميتوكوندريا. ولأن جميع الميتوكوندريا تأتي من أمك فقط، أنت فعلياً مرتبط جينياً بأمك أكثر من أبيك.

هذا الأمر ينطبق على جميع الحيوانات . وفي النبات والفطريات تأتي الميتوكوندريا من احد الوالدين ايضاً وليس من الضروري أن تأتي الميتكوندريا من الام فقط.

السبب وراء تطور ما يسمى الوراثة من أحد الابوين الذي هو الأم فقط يكتنفه الكثير من الغموض .

منذ عقود كانت النظرية السائدة التي تشرح لماذا يرث الشخص او الكائن الحي الميتوكوندريا من أحد الوالدين فقط “نظرية تتضارب فيها الآراء” ففكرة أن NDA الميتوكوندريا يستنسخ نفسه داخل الخلية بشكل مستقل يزيد مع الزمن. وكلما كان هناك نسخ أكثر، زاد احتمال انتقالها إلى الخلية البنت حيث تنقسم تلك الخلية.

اذا كان كل DNA الميتوكوندريا يأتي من أحد الوالدين فقط فهذا يعني اذن ان الخلية تكون مترابطة ببعضها بعضاً لأنها جميعها مستنسخة . وبناء عليه لا تقع منافسة لأن نسخ جينوم الميتوكوندريا تتنافس مع ذات الخلايا المستنسخة عن نفسها

بعض الايضاحات الحديثة

في دراسة حديثة أجريت على الفئران لمعرفة ما الذي يحدث اذا ورث الكائن سلالتين من الميتوكوندريا تبين ان الفئران كانت عند وجود نوعين من الميتوكوندريا أقل نشاطاً وكانت تأكل أقل والضغط النفسي كان أعلى لديها والإدراك كان ضعيفاً وهذا يعني باختصار ان اخذ الميتوكوندريا من الوالدين معاً سيء لك.

اذن للاجابة عن السؤال: هل انت تمتلك عناصر وراثية من أبيك اكثر أو من امك ” نقول إنك مرتبط في النهاية بأمك حتى لو كنت تشبه أباك.

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