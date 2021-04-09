مواليد هذه الأبراج يقفون عند الخط الفاصل بين النجاح والفشل

يمكن أن يتوقف تحقيق النجاح أو الفشل على خطوة واحدة أو ربما على قرار واحد أو على تصحيح خطأ ما. وهو ما ينطبق على مواليد 3 أبراج يقفون عند الخط الفاصل مباشرة بين النجاح والفشل، بين السعادة والاحباط، بين التقدم والتراجع. ومن أجل ترجيح كفة على أخرى هذا ما على كل منهم القيام به.

الحمل

ينتقل مولود الحمل حالياً من مرحلة في حياته إلى مرحلة أخرى مختلفة تماماً. ومن أجل تحقيق النجاح من المهم أن يتحلى بالصبر وأن يعمل بجد وألا ينظر إلى الخلف مطلقاً. فما مضى قد مضى والأفضل بالنسبة إليه قد يقع في المستقبل القريب. ولهذا عليه تحمل كل المتغيرات التي يمكن أن تشهدها أيامه المقبلة.

الميزان

من الممكن أن يبدأ الميزان بتحمل مسؤوليات وأعباء جديدة في المرحلة المقبلة. ولهذا عليه أن يأخذ القرار بعدم الاستسلام وبأن يكون مولود المرحلة من دون منازع. فهو والنجاح حليفان شرط ألا يتراجع وألا يظهر ضعفه وخصوصاً أمام من يرغبون في الإيقاع به ومن يشعرون بالغيرة منه.

العقرب

من الممكن أن يبدأ مولود برج العقرب الاستعداد للانقلاب الكبير الذي قد يحدث في حياته في المرحلة المقبلة. ولهذا عليه أولاً أن يعترف بأن هذه المرحلة ليست كسابقاتها وأنها تفرض عليه أخذ بعض القرارات بمفرده من دون استشارة أشخاص آخرين. كما من المهم أن يتحلى بالشجاعة لكي يواجه بعض المتاعب من دون أن يطلب المساعدة من أحد. لكن عليه رغم هذا أن يثق ببعض المحيطين به لكي تسير حياته على نحو أفضل.

المصدر: لها

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