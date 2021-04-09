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توقيف مستثمر محطة وقود يتلاعب بتوزيع مادة البنزين

توقيف مستثمر محطة وقود يتلاعب بتوزيع مادة البنزين ويقوم باحتكارها للمتاجرة بها

‏54 دقيقة مضت اخبار سريعة 191 زيارة

توقيف مستثمر محطة وقود يتلاعب بتوزيع مادة البنزين ويقوم باحتكارها للمتاجرة بها

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مكافحة ظاهرة التلاعب والاتجار بالمشتقات النفطية وبالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة.

ومن خلال المراقبة قام فرع الأمن الجنائي في حماة بتوقيف المدعو (باسل . ق) مستثمر محطة وقود الأهلية في محافظة حماة، وضبط لديه كمية (١٦٧٥) لتر من مادة البنزين ، وبالتحقيق معه اعترف بحيازته الكمية المذكورة بقصد الاتجار بها بطريقة غير قانونية،

كما اعترف بتلاعبه بتوزيع المادة عن طريق تجميع بطاقات لتعبئة الوقود وقطعها وتصفير الجهاز إشعاراً بانتهاء الكمية، وصودر منه مبلغ مالي وقدره (٦٨٧١٥٠٠) ستة ملايين وثمانمائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة ليرة سورية.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه وتنظيم ضبط من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتشميع المحطة حتى إشعار آخر، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليه، وتقديمه للقضاء المختص.

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وكالة أوقات الشام الإخبارية | شام تايمز
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