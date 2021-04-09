سوريا على موعد مع صيف طويل ودرجات حرارة عالية غير مسبوقة

كشف رئيس الجمعية الفلكية د. محمد العصيري، أن سوريا على موعد مع صيف طويل يتعدى على الخريف، وتوقعات بارتفاع يطرأ على درجات الحرارة غير مسبوق.

وأضاف: “الصيف المقبل سيكون طويلاً ويتعدى على فصل الخريف وبحرارة عالية، حيث سيسجل العام السابع على التوالي بارتفاع درجات حرارة غير مسبوق، نتيجة الانبعاثات الحرارية السلبية في الأجواء”، حسب “شام إف إم”.

وأوضح أن التقلب المناخي الحالي والفروقات الحرارية هي حالة غير طبيعية ومن المفترض أن تكون حالياً الأجواء باردة، نتيجة ظاهرة “النينو” وعدم وجود أية انفجارات في الشمس، ولكن زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون في الأجواء هي السبب.

وكان العصيري أكد أن الأمطار الحالية طبيعية خلال نيسان، وتستمر الأجواء أقرب إلى الشتاء خلال الأسبوع المقبل.