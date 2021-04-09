تنفيذ حكم الإعدام بحق مجرم قتل امرأة مسنة في بلودان

نيرمين مأمون موصللي

نفذت المحكمة العسكرية في دمشق حكم الإعدام بحق المجرم الذي قتل امرأة مسنة في منطقة النبعة في بلودان بريف دمشق.

بدأت القصة عندما خطط المدعو ” ه، ص ” لسرقة محل المدعوة ” ج،ه” وهي في العقد السادس من العمر في منطقة النبعة في بلودان كونه علم بتواجدها بمفردها ضمن محلها المخصص لبيع المشروبات وبعد مراقبتها لعدة أيام قام بالدخول للمحل بعد ان تأكد من خلو المكان وطلب منها زجاجة من على رف مرتفع مما اضطرها للالتفاف ليصبح ظهرها له ليمسك بزجاجة ويضربها على رأسها فسقطت على إثرها على الأرض فتابع ضربها على رأسها حتى تأكد من أنها فارقت الحياة وتمكن بعد ذلك من الوصول للصندوق وسرقة كل ما بداخله من مبالغ مالية وعند محاولته الهروب تمكن الجوار من الإمساك به بعد أن سمعوا أصوات غريبة تخرج من داخل المحل.

وبالتحقيق معه اعترف أنه خطط لسرقتها كونه على علم بأنها طاعنة بالسن وتعمل وحدها داخل المحل وبعد مراقبتها قام بتنفيذ ما خطط له واغتنم الظرف المناسب لسرقتها بعد أن تأكد من خلو المكان وقام بضربها حتى الموت وعندما حاول الهرب تمكن الجوار من الإمساك به .

تمت إحالته للقضاء العسكري حيث أصدرت المحكمة العسكرية حكم الإعدام وتم تنفيذ الحكم بحقه.

صاحبة الجلالة