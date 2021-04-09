مدير السورية للتجارة في اللاذقية : سلة رمضانية بقيمة 25 ألف ليرة

أكد مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية شادي دلالة لـ”الوطن”، استعداد الفرع لطرح سلة رمضانية بقيمة 25 ألف ليرة تتضمن تشكيلة مواد غذائية بأسعار مخفضة عن السوق بنسبة كبيرة.

وأشار دلالة إلى تزويد الصالات ومنافذ البيع التابعة للمؤسسة في اللاذقية بتشكيلة سلعية مناسبة لشهر رمضان الفضيل، بأسعار تدخل إيجابي تتراوح بين 20 – 30 %، مؤكداً أن جميع المواد متوفرة وإقبال المواطنين كثيف على الصالات ومنافذ البيع في المحافظة.

ولفت إلى أنه وبمناسبة شهر رمضان ستعمل المؤسسة على افتتاح ثلاث صالات جديدة في اللاذقية في حي مارتقلا وفي حي لافاروس وفي حي البطرني، والأخيرة مركز بيع سيفتح أبوابه حتى ما بعد الإفطار لساعات متأخرة بهدف تلبية حاجيات المواطنين من المواد الأساسية كافة.

وذكر دلالة أن مبيعات فرع اللاذقية منذ بداية الجاري تجاوزت 8 مليار ليرة سوريّة، مضيفاً ان الفرع يواصل عملية بيع المواد المقننة بموجب البطاقة الذكية بنسبة تجاوزت 67 % للدورة الحالية ولا تزال مستمرة ولدينا الوقت الكافي لتسليم جميع المواطنين مخصصاتهم بشكل كامل. من جهته، بيّن مدير مجمّع أفاميا في اللاذقية آصف بركات لـ”الوطن”، استعداد المجمّع (أكبر منافذ البيع التابعة للسورية للتجارة في اللاذقية) لطرح السلل الرمضانية وتتضمن عدة مواد غذائية، ومنها سمنة وبرغل وأرز وشعيرية ومعكرونة وأصناف أخرى يتم العمل عليها، مؤكداً انه سيكون عدد السلل كافياً لجميع المواطنين.

وذكر مدير المجمّع انه وخلال ساعات من طرح أي مادة وبسبب أسعارها المخفضة تباع الكميات فوراً ومنها على سبيل المثال التونة والسردين التي تباع بأقل من 40 % عن السوق والحبوب كالبرغل إذ يباع الكيلو منه في المجمّع بـ1350 ليرة والحنطة بـ950 ليرة بأسعار مخفضة جداً عن السوق وتنتهي الكميات بسرعة قياسية.

ولفت إلى تسجيل مبيعات يومية في صالة المواد الغذائية والمنظفات بالمجمّع بما يتراوح بين 15 – 20 مليون ليرة في اليوم الواحد، نظراً للإقبال الشديد من المواطنين.

وأشار بركات إلى التشكيلة الواسعة من الخضار والفواكه في صالة الخضار التابعة للمجمع، وفرق السعر فيما يخص مادة البطاطا التي يباع الكيلو منها بـ600 ليرة، مؤكداً انها بطاطا مالحة ويتم بيع يومياً بين 1-2 طن منها كونها أرخص من السوق بحوالي 50 % (1200 ليرة للكيلو في السوق)، منوهاً أن باقي الخضار والفواكه تباع في الصالة وفق السعر المحدد تموينياً لكل مادة.