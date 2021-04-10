تغريم رئيسة حكومة النرويج 20 ألف كرونة لانتهاكها قيود كورونا

غرّمت الشرطة النرويجية رئيسة الحكومة في البلاد، إرنا زولبيرغ، مبلغ 20 ألف كرونة (ما يعادل 2350 دولار) لانتهاكها القيود المفروضة في البلاد للحج من تفشي فيروس كورونا.

وقالت قناة “دويتش فيله” على موقعها إن زولبيرغ تعرضت للغرامة بسبب انتاكها القيود المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا خلال حفل عيد ميلادها الستين.

وأوضحت الشرطة النرويجية أن زولبيرغ احتفلت بعيد ميلادها الستين بشكل مبالغ فيه بعض الشيء. وتعود الغرامة لحفلين على صلة بعيد ميلاد زولبيرغ الستين، أقيما في نهاية شباط/فبراير، حيث تجمع أفراد أسرتها في منتجع تزلج في جيلو بوسط النرويج.

واستشهدت الشرطة بواقعتين، إحداهما في مطعم، والأخرى كانت تجمعا لأشخاص من أجل تناول السوشي في منزل مستأجر. ولم تكن زولبيرغ حاضرة في المطعم، بسبب تعرضها لمشكلة في العين. وفي كلا الحالتين، تجمع ما بين 13 إلى 14 شخصاً. ولكن القواعد التي كان سارية آنذاك للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا كانت تقصر التجمعات على عشرة أشخاص كحد أقصى.

واعتذرت زولبيرغ بالفعل عن الواقعتين بعدما جرى تسليط الأضواء عليهما، وقالت لقناة (إن آر كيه): “كان يجب أن أتوخى الحذر بشكل أفضل.. شخص مثلي يخبر الآخرين كل يوم عن الحماية من الإصابة كان يجب أن يكون على دراية أفضل بالقواعد”.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرغ، أن بلادها قد تشتري لقاح فيروس “سبوتنيك V” الروسي إذا تمت الموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي.

ونقل موقع “إن.أر.كيه” عن سولبرغ، قولها أمام برلمان البلاد: “منفتحون على شراء لقاح روسي، إذا كان متاحًا وإذا كان لدينا ثقة فيه ويمكننا شراؤه بمشاركة الاتحاد الأوروبي، لكننا لسنا مستعدين لشراء لقاحات لم تحصل على الموافقة في الاتحاد الأوروبي”.

وأوضحت سولبرغ أن السلطات النرويجية لم تتصل بعد بالجانب الروسي بشأن شراء اللقاح، لكن من غير المرجح أن يكون “سبوتنيك V” متاحًا قبل حزيران/ يونيو المقبل، حيث بحلول هذا الموعد، تأمل سلطات البلاد أن تكون قد وصلت بالفعل إلى مستوى عالٍ من التطعيم.

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