صحفي اسرائيلي يهدد بزلزال سيضرب العاصمة السورية دمشق قريبًا

في تغريدة مثيرة ومستفزة، ادعى الصحفي الإسرائيلي “إيدي كوهين بـ” زلزال سيضرب العاصمة السورية دمشق قريبًا”.

جاء ذلك في تغريدة لـ”كوهين” على حسابه في موقع “تويتر”، إذ تحدث عن “زلزال جرى تأجيله لوقت لاحق، سيعصف بعشرات المواقع التابعة لحكومة الأسد والقوات الحليفة” على حد زعمه.

وحذر الصحفي المدنيين من الاقتراب من المواقع التي تحتوي على تجمعات عسكرية في العاصمة دمشق وباقي المدن السورية لما قد يتعرضون له من ضرر حسب زعمه.

وبالطبع فإن “كوهين” لديه فرقعات اعلامية ومزاعم يطلقها بين الحين والآخر وهي عديمة الجدوى ومن بينها ماكان قد اعلنه العام الماضي بعدما زعم في تغريدة له أن الرئيس السوري بشار الأسد سيغادر حكم سوريا في شهر يوليو 2020 وإلى الأبد ، (وهذا ما لم يحدث طبعاً).

يبدو ان كوهين يعاني من مرض نفسي ويشعر بالانهيار النفسي والانعزال ويريد ان يخرج نفسه من هذه الغربة والتوحد عبر هذه التغريدات والفرقعات الواهية.

موقع قناة العالم

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