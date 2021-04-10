جسم مضيء في سماء دمشق يثير ضجة بين السوريين.. ما هو ؟

جسم مضيء في سماء دمشق يثير ضجة بين السوريين.. ما هو ؟

أثار جسم مضيء غريب ظهر في سماء دمشق من الجزء الغربي في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، فضول المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار الكثير من التساؤلات وفتح باباً واسعاً للجدل حول أسباب هذا الضوء.

وتوقعت صفحات أن يكون الضوء “مجرد نيزك ساقط”، في حين قال البعض إن الظاهرة ناجمة عن أحوال جوية معتادة في الجزء الغربي من دمشق، حيث يظهر في السماء ضوء البرق في مقدمة الفعاليات الجوية الماطرة.

فيما قال اخرون أن ما تمت مشاهدته هو احتراق بقايا صاروخ المرحلة الأولى من مهمة مركبة “سويوز إم إس-18” الروسية الفضائية التي انطلقت يوم الجمعة الساعة 11 بتوقيت موسكو باتجاه محطة الفضاء الدولية ووصلت بعد حوالي 3 ساعات من دورانها حول الأرض.

في المقابل، تناول البعض الظاهرة بشيء من التندر والنكتة، قائلين “إن الضوء هو النيزك الموعود الذي سيضرب الكرة الأرضية”.

أما البعض فدمج الظاهرة بالحالة المعيشية والهم العام، فقال أحدهم: “إنه ضوء إشعار رسالة تعبئة البنزين لشخصيات كرتونية مثل غرانديزر أو باتمان”، وقال آخر: “هاد كائن فضائي منحوس، ترك العالم كلو ونزل عنا”.

تنويه: «الصورة تعبيرية من الإنترنت وليست صورة الضوء الذي شوهد من قبل البعض في سماء دمشق».

وكالات

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