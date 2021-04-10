القاضي الشرعي الأول بدمشق يدعو إلى التماس هلال شهر رمضان يوم الاثنين المقبل

دعا القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي المواطنين إلى التماس هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الاثنين المقبل الواقع في الـ 29 من شعبان 1442 هجرية الموافق لـ 12 من شهر نيسان 2021 ميلادية.

وطلب القاضي الشرعي الأول، في بيان اليوم السبت، من كل من يرى هلال الشهر المبارك مراجعة أقرب محكمة شرعية لأداء الشهادة فيها علماً أنها فرض كفاية على المسلمين مشيراً إلى أن المحاكم الشرعية ستفتح أبوابها حتى ساعة متأخرة من الليل لتلقي ما يرد إليها في هذا الشأن ولإعلامها هاتفياً على الأرقام التالية 2213452 والفاكس رقم 2224062 ليصار إلى تعميم الإثبات من قبل المحكمة الشرعية بدمشق فقط دون غيرها.

ولفت القاضي الشرعي إلى أن قضاة الشرع في مراكز المحافظات سيداومون في مراكز عملهم في الموعد المذكور للاتصال بالقاضي الشرعي الأول عند تلقي الشهادة بالإثبات.

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