عملية إنزال جوي في الحسكة واعتقال 3 أشخاص سوريا

نفذت قوات التحالف الدولي، منتصف الليلة الماضية، عملية إنزال جوي في ريف الحسكة الجنوبي، أسفرت عن اعتقال 3 أشخاص.

وقالت مصادر اعلامية محلية إنّ التحالف الدولي نفذ إنزالاً على منزل “سالم العواد” في بلدة “الأربعين” التابعة لناحية “مركدة”، مدعوماً بوحدات برية من “قسد”.

وفور وصول القوات إلى المكان المستهدف بدأت بإطلاق النّار بشكل عشوائيّ، ممّا أدى إلى إصابة شخصٍ أثناء محاولته الهروب، وتمّ اعتقاله إلى جانب إثنين آخرين، قبل تفتيش المنازل المجاورة ومغادرة المنطقة.

مصادر محلية قالت إنّ هذا الإنزال هو الثالث الذي تتعرض له القرية خلال الأسابيع الماضية، بحثاً عن عناصر من تنظيم الدولة، مشيرةً إلى أنّ جميع المعتقلين مدنيين يعملون في مجال الزراعة ورعيّ الأغنام.

تجدر الإشارة إلى أنّ قوات التحالف الدولي نفذت إنزالاً جوياً في بلدة “الشدادي” جنوب الحسكة استهدف منزلي “حميد العصري” و”خالد السنجار”، تم خلاله اعتقال عدة أشخاصٍ كانوا داخلها بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة.

وكالات

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