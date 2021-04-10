إقبال على بطاطا السورية للتجارة‎

بيَّنَ عدد من رؤساء صالات السورية للتجارة لـ “الوطن” أن الإقبال على ‏شراء البطاطا شديد، حيث يتهافت المواطنون على الشراء، كون المادة ذات نوعية جيدة وسعر مناسب وأرخص من السوق بنحو 500 ليرة، ‏فالكيلو بالمؤسسة بـ 600 ليرة بينما بالسوق ما بين 900 ـ 1100 ليرة.

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وأوضح أن حركة البيع جيدة ويباع لكل مواطن كيسًا يحوي 5 أو 10 كغ ‏فقط‎. ‎

وأما المواطنون فبيّنوا أن البطاطا التي تباع بصالات حماة جيدة ‏المواصفات، وسعرها 600 ليرة للكيلو وهي أقل من السوق الذي تباع فيه ‏بأسعار عالية‎.

الوطن‎

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