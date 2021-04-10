إقبال على بطاطا السورية للتجارة
بيَّنَ عدد من رؤساء صالات السورية للتجارة لـ “الوطن” أن الإقبال على شراء البطاطا شديد، حيث يتهافت المواطنون على الشراء، كون المادة ذات نوعية جيدة وسعر مناسب وأرخص من السوق بنحو 500 ليرة، فالكيلو بالمؤسسة بـ 600 ليرة بينما بالسوق ما بين 900 ـ 1100 ليرة.
وأوضح أن حركة البيع جيدة ويباع لكل مواطن كيسًا يحوي 5 أو 10 كغ فقط.
وأما المواطنون فبيّنوا أن البطاطا التي تباع بصالات حماة جيدة المواصفات، وسعرها 600 ليرة للكيلو وهي أقل من السوق الذي تباع فيه بأسعار عالية.
الوطن
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