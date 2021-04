(FILES) In this file photo taken on July 22, 2020 Britain's Prince Philip (R), Duke of Edinburgh arrives for the transfer of the Colonel-in-Chief of The Rifles ceremony at Windsor castle in Windsor on July 22, 2020. - Queen Elizabeth II's husband Britain's Prince Philip, Duke of Edinburgh has died, Buckingham Palace announced on April 9, 2021. (Photo by Adrian DENNIS / POOL / AFP)

خبر وفاة الأمير «فيليب» يقود المحررين في وكالة كويتية إلى التحقيق خبر وفاة الأمير «فيليب» يقود المحررين في وكالة كويتية إلى التحقيق بعد خطأ ورد في خبر الإعلان عن وفاة الأمير_فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، نُشر على وكالة ” كونا” الكويتية، أحالت الوكالة المتسببين بهذا الخطأ للتحقيق.

وبحسب الناطق الرسمي باسم الوكالة عصام الرويح، أنه «تم إحالة المتسببين بهذا الخطأ للتحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة انطلاقاً من الحرص على جودة المحتوى ودقة النشرة».

يشار إلى أن الوكالة نشرت عبر حسابها على “تويتر”، خبر وفاة الأمير فيليب متضمناً خطأ، حيث قالت: «وفاة الأمير فيليب زوجة الملكة إليزابيت الثانية»، موردةً كلمة “زوجة” بدلاً من “زوج”.

الخطأ تسبب بحملة هجوم واسعة ضد الوكالة الرسمية في الكويت، التي سبق أن وقعت بأخطاء شبيهة، إثر نشرها بعض التقارير والأخبار المثيرة للجدل وغير الصحيحة، كان آخرها خطأ بصورة ولي العهد في كانون الثاني الماضي.

