ما هي زمرة الدم الأكثر شيوعاً بين السوريين؟

أفادت الإحصاءات أن الزمرة الدموية الأكثر شيوعاً بين السوريين هي A إيجابي و زمرة الدم AB هي الأقل شيوعاً..

وبناء على احصائية مركز فرع دمشق – جامعة دمشق لنقل الدم لعام ٢٠٢٠، تبين ان توزع الزمر الدموية للنظام الدموي ABO السلبية والايجابية في سورية كما يلي :

زمرة +A إيجابي عدد المتبرعين ٧٧٣٢ بنسبة ٣٥،٤٦٪

زمرة – A سلبي عدد المتبرعين ٨٢٥ بنسبة ٣،٧٨٪

زمرة +B إيجابي عدد المتبرعين ٣٦١٤ بنسبة ١٦،٥٧٪

زمرة – B سلبي عدد المتبرعين ٣٣٦ بنسبة ١،٥٤٪

زمرة +AB إيجابي عدد المتبرعين ١٤٥٨ بنسبة ٦،٦٨٪

زمرة – AB سلبي عدد المتبرعين ١٤٧ بنسبة ٠،٦٧٪

مرة +O إيجابي عدد المتبرعين ٦٨٨٠ بنسبة ٣١،٥٪

زمرة – O سلبي عدد المتبرعين ٨١٦ بنسبة ٣،٧١٪