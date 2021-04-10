ما هي زمرة الدم الأكثر شيوعاً بين السوريين؟
أفادت الإحصاءات أن الزمرة الدموية الأكثر شيوعاً بين السوريين هي A إيجابي و زمرة الدم AB هي الأقل شيوعاً..
وبناء على احصائية مركز فرع دمشق – جامعة دمشق لنقل الدم لعام ٢٠٢٠، تبين ان توزع الزمر الدموية للنظام الدموي ABO السلبية والايجابية في سورية كما يلي :
زمرة +A إيجابي عدد المتبرعين ٧٧٣٢ بنسبة ٣٥،٤٦٪
زمرة – A سلبي عدد المتبرعين ٨٢٥ بنسبة ٣،٧٨٪
زمرة +B إيجابي عدد المتبرعين ٣٦١٤ بنسبة ١٦،٥٧٪
زمرة – B سلبي عدد المتبرعين ٣٣٦ بنسبة ١،٥٤٪
زمرة +AB إيجابي عدد المتبرعين ١٤٥٨ بنسبة ٦،٦٨٪
زمرة – AB سلبي عدد المتبرعين ١٤٧ بنسبة ٠،٦٧٪
مرة +O إيجابي عدد المتبرعين ٦٨٨٠ بنسبة ٣١،٥٪
زمرة – O سلبي عدد المتبرعين ٨١٦ بنسبة ٣،٧١٪