بعد سماح ولاية بريمن الالمانية للاجئين السوريين بجلب أقربائهم.. ما هي الشروط؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي, وغروبات السوريين على الفيس بوك بخبر موافقة وزارة الداخلية الالمانية على قرار يسمح للاجئين السوريين في ولاية بريمن باحضار 100 فرد من عائلاتهم حتى ولو كانوا من أقربائهم غير المباشرين.

وقد أثار الخبر سوء فهم بين اللاجئين السوريين في المانيا, حيث يمكن للسوريين المقيمين في بريمن جلب 100 شخص فقط من أقربائهم سنوياً, أي أن العدد الكلي المسموح بلم شملهم من السوريين هو 100 شخص فقط سنوياً, لا أنه يحق لكل لاجئ جلب 100 شخص من أقرباءه!!

وعلى الرغم من الضجة التي أحدثه الخبر في أوساط السوريين اللاجئين في المانيا, الا أنه ليس بجديد, فولايات هامبورغ وشليسفيغ هولشتاين و تورينجيا برلين تسمح بجلب الأقارب منذ عام 2015, والان انضمت بريمن لتلك الولايات التي تسمح للمقيمين فيها بجلب أقرباءهم.

وعلى الرغم من الخبر المفرح لالاف السوريين في المانيا وعائلاتهم في سوريا, الا أن الشروط ليست بتلك السهولة أبداً.

فعلى اللاجئ الذي يرغب بجلب أقرباءه تأمين سكن لهم وهذا يعني أن مساحة المنزل يجب أن تتناسب مع عدد الاشخاص الذين يسمح لهم بالسكن فيه, حيث تحدد السلطات الالمانية 15 م لكل شخص.

أي ان منزل بمساحة 70 متر, لا يمكن أن يسكن فيها أكثر من 4 أشخاص من ضمنهم أفراد العائلة طبعاً.

أما الشرط الأصعب, فهو أن يتكفل اللاجئ بمصاريف حياة أقرباءه في المانيا, وتحدد السلطات الالمانية شرط الدخل العالي لمن يرغب بجلب أقرباءه في سوريا.

ففي هامبورغ, على العازب الذي لا يتحمل مصاريف اضافية كزوجة وأطفال, و يرغب بجلب شخص واحد فقط الى المانيا أن يكون دخله الصافي ( بعد اقتطاع الضرائب ) 2100 يورو.

أما في برلين فالدخل الصافي لجلب شخص واحد بالنسبة للعازب يجب أن يكون 2400 يورو.

وطبعا كلما ازداد عدد الاشخاص الذين يرغب اللاجئ بجلبهم الى المانيا, كلما ازداد الدخل الصافي المطلوب, كما أن الشخص الذي لديه عائلة سيطلب منه مدخول أكبر لجلب أقرباءه من سوريا.

بشكل عام, سيسمح القانون للاجئين السوريين ذوي الدخل المرتفع بجلب أقرباءهم بحسب ما يسمح دخلهم به, فيما اللاجئين الذين يحظون بدخل منخفض, لا فرصة لهم بجلب أقرباءهم.

أما عن المدخول الصافي في كل ولاية تسمح بلم شمل الأقارب فهو مختلف الا أنه في نفس المستوى تقريباً, شخص عازب يريد لم شمل شخص واحد: الراتب الصافي فوق ال 2000 يورو.

خاص وكالة أوقات الشام الاخبارية