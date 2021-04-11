اعتباراً من الثلاثاء.. سوريا على موعد مع انفراج بأزمة البنزين وتحسن بالكهرباء

اعتباراً من الثلاثاء.. سوريا على موعد مع انفراج بأزمة البنزين وتحسن بالكهرباء

أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، عن تحسن ستشهده البلاد فيما يتعلق بأزمة البنزين والمشتقات النفطية الأخرى.

وقال عرنوس خلال اجتماع موسع في محافظة حلب يوم أمس، إنه يوم الثلاثاء القادم سيعود وضع المشتقات النفطية إلى الاستقرار، كما سيرافق تحسن واقع المشتقات النفطية تحسن أكيد على صعيد الكهرباء.

وبخصوص العدالة بتوزيع الكهرباء بين المحافظات بين أنه سيتم وضع جدول كميات توزيع الكهرباء لكل المحافظات السورية بشكل واضح عبر المنصات الرسمية وبشكل دوري.

يذكر أنه تم بالأمس زيادة طلبات البنزين لكل من دمشق وريفها وحماة وحمص وحلب وطرطوس واللاذقية والقنيطرة ودير الزور.

وكان مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية قد أفاد بأن مصفاة بانياس باشرت بتكرير النفط الخام الذي تم تفريغه من ناقلة النفط التي وصلت يوم الأربعاء.

أثر برس

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