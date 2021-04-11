استمرار المنخفض الماطر حتى يوم الثلاثاء يتبعه جو مشمس

قال أستاذ علم المناخ الدكتور رياض قره فلاح لتلفزيون الخبر إن تأثير المنخفض الجوي مستمر خصوصاََ على المنطقة الساحلية وإدلب والمنطقة الوسطى مع أمطار متقطعة حتى صباح الأحد”.

وتابع قره فلاح “ثم تنقطع لتعاود الهطولات بشكل قليل صباح وظهيرة الإثنين، وينتهي المنخفض مساء الإثنين ليرتفع الضغط الجوي ويصحو الجو ويصبح مشمساََ في الساحل يوم الثلاثاء مع ارتفاع درجات الحرارة”.

وأضاف: يضعف تأثير المنخفض على المنطقة الوسطى وحلب و تبقى فرص هطول الأمطار ظهر الإثنين، والجو غائم جزئياََ في المنطقة الجنوبية وفرص الهطل قليلة لا تتجاوز 50% في درعا ودمشق والسويداء، لتهطل الثلوج على ارتفاعات 1500 متر.

وقال: الرياح غربية تصل سرعتها لـ 30 كم/سا في الساحل ثم تنخفض، ويصل ارتفاع أمواج البحر حتى مترين، ثم يتراجع حتى 70 سم منتصف ليلة السبت وحرارة المياه 17 درجة واتجاه الأمواج من الغرب نحو الشرق.

وأضاف: تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها بـ 6 إلى 8 درجات مع جو بارد نسبياََ ومثلج على المرتفعات الأعلى من 1500 متر كما في القلمون وجبل العرب والقمم الساحلية خصوصاََ فجر الأحد.

يذكر أن المنخفض المستمر حتى يوم الثلاثاء سيكون متمركزاََ شمال اللاذقية ويتوقع أن تكون هناك ذروة الهطولات وكذلك في الاسكندرونة وطرطوس خصوصاََ على المرتفعات وتشمل الهطولات الغاب ولبنان بشكل رئيسي.

شذى يوسف-تلفزيون الخبر

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