هل حرم الحكم برشلونة من ركلة جزاء بالكلاسيكو؟.. خبير يجيب

أثار قرار الحكم الإسباني، جيل مانزانو، غضب لاعبي برشلونة وجماهيره التي تابعت “الكلاسيكو” أمام ريال مدريد “على الشاشة”؛ بسبب عدم احتسابه لركلة جزاء لصالح المهاجم مارتن برايثوايت، في الدقيقة الـ84.

وعلّق خبير التحكيم الإسباني ومحلل صحيفة الـ”ماركا”، أوليفر أندوخار، على اللقطة التي طالب فيها برشلونة بركلة جزاء كانت لتمنحه فرصة تعديل النتيجة في الكلاسيكو: “كان هناك دفع بسيط على برايثوايت، إلا أنه لم يكن كافيا للإعلان عن ركلة جزاء”.

وخلقت “ركلة الجزاء غير المحتسبة” لبرشلونة في اللحظات الأخيرة من “الكلاسيكو” جدلا كبيرا، كما أدّت إلى انقسام المحللين وخبراء التحكيم في تقدير “الحُكم الصائب” فيها، حيث قال “إيتور” خبير التحكيم في إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية إن “قرار جيل مانزانوا لم يكن صائبا؛ لأن الدفع كان واضحا من جانب المدافع الفرنسي ميندي”.

يُذكر أن الاتحاد الإسباني قرر تعيين “جيل مانزانو” لقيادة الكلاسيكو بدلا من “ماثيو لاهوز”، الذي أصيب قبل ساعات من المباراة، وهو القرار الذي لم يُعجب مناصري برشلونة؛ بسبب تاريخ وسجل الحكم المذكور.

عربي21

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