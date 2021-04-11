الصحة تلغي اعتماد أحد المخابر الخاصة المسموح لها إجراء PCR في دمشق

الصحة تلغي اعتماد أحد المخابر الخاصة المسموح لها إجراء PCR في دمشق

ألغت وزارة الصحة اعتماد مركز “زهير حبي” الصحي في دمشق، بعدما كان ضمن المخابر المسموح لها إجراء اختبار PCR الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، ومنح وثيقة رسمية بالنتيجة للراغبين في السفر خارج البلاد من غير السوريين (عرب وأجانب).

وطلبت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، من الأشخاص الذين لديهم مواعيد في المركز للحجز في مركز آخر باستخدام رقم المراجعة نفسه، في حين لم تذكر الوزارة الأسباب التي دعت لاتخاذ هذا القرار أو سبب إلغاء الاعتماد للمركز.

وأشارت الوزارة إلى أن إجراء اختبار الـ “PCR” بقصد السفر غير ممكن لجميع المسافرين إلا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط المحدد.

وسبق أن ألغت في شهر تشرين الأول الفائت اعتماد مخبر الخطيب في دمشق، وبذلك أصبحت مسحات الـ “PCR” تجرى في 6 مراكز خاصة للأشخاص الراغبين بالسفر وفي 3 مراكز للدبلوماسيين.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى صباح اليوم 10 نيسان، وصل إلى 20.008 إصابة، شفي منها 13780 حالة وتوفيت 1360 حالة، مع تأكيدها أن الإصابات المسجلة في سوريا هي للحالات التي أثبتت نتيجتها بالفحص المخبري PCR فقط.

أثر برس

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