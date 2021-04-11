سوريا: الاعلان عن بيع الدولار الأمريكي في محلات الصرافة لهذه الفئات

سوريا: الاعلان عن بيع الدولار الأمريكي في محلات الصرافة لهذه الفئات

نشرت غرفة تجارة دمسق اعلاناً موجهاً للتجار والصناعيين يتضمن عزم شركتا ( الفاضل للصرافة – المتحدة للصرافة ) عن عمليات بيع آجل للدولار وذلك عبر ثلاثة شرائح خلال شهر مضان.

الشريحة الأولى تبدأ من 1 إلى 10 رمضان بسعر 3250 للدولار الواحد، والشريحة الثانية من 10 إلى 20 رمضان بسعر 3100 للدولار الواحد، والشريحة الثالثة من 20 إلى 30 رمضان بسعر 2900 للدولار الواحد.

وبحسب الاعلان فان التثبيت وتسديد كامل المبلغ (كاش) بالليرة السورية للفترات الثلاث يبدأ من 1 رمضان إلى 5 رمضان.

وكانت اقرت الحكومة مؤخراً ببيع الدولار للتجار الصناعيين عبر شركات الصرافة بسعر 3375 ليرة وسمي بسعر المنصة بحسب ا افاد اعضاء في غرفة دمشق.

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