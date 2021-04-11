سوري يستدرج 3 أشقاء ليساعدوه بإخراج زورقه من النهر ثم يقتلهم

سوري يستدرج 3 أشقاء ليساعدوه بإخراج زورقه من النهر ثم يقتلهم

قتل ثلاثة أشقاء بإطلاق الرصاص عليهم من قبل شخص مجهول استدرجهم لمساعدته في قطر زورق صغيرغرب مدينة الطبقة.

وفي التفاصيل قالت مصادر محلية بريف الرقة إن جريمة القتل وقعت في قرية الجراد الواقعة غرب مدينة الطبقة على ضفة نهر الفرات “الشامية” الواقعة تحت سيطرة ميليشيات “قسد”.

وتابعت المصادر بأنه قضى على إثر الجريمة 3 أشقاء من عائلة الجراد بعد أن قام شخص مجهول باستدراجهم بحجة مساعدته بقطر زورق صيد ليلاً (ليل الجمعة – السبت) وهم خالد فرج الجراد وحسن فرج الجراد وابراهيم فرج الجراد.

يذكر أن محافظة الرقة والمناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا “قسد”، تشهد انفلاتاً أمنياً متزايداً، من خطف وعمليات سرقة، علاوةً على أن المرصد المعارض أعلاه، وثق اغتيال 246 مدنياً من ضمنهم أطفال على يد المجموعات المسلحة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج.

أثر برس

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