أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات لاندرويد

إذا كنت تبحث عن تطبيق يمكنك من تسجيل المكالمات الواردة أو الصادرة بسهولة والاحتفاظ بها على هاتفك بنظام انردويد، فهناك مجموعة متنوعة من أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات لاندرويد يمكنك اختيار ما يناسبك منها.

ورغم الشكوك حول انتهاك تطبيقات تسجيل المكالمات للخصوصية، إلا أنه يوجد العديد من الاستخدامات المشروعة والمفيدية التي يحتاجها المستخدمين عند تسجيل المكالمات، بما في ذلك حاجة الصحفيين لتسجيل المكالمات لإجراء الحوارات الصحفية وتفريغها فيما بعد،

وإليك أفضل تطبيقات المكالمات لهواتف اندرويد:

تطبيق Automatic Call Recorder لتسجيل المكالمات

يعتبر تطبيق Automatic Call Recorder واحد من أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات لاندرويد وأكثرها شيوعًا حيث يمكنك من تسجيل كل المكالمات الهاتفية التي تريدها إلى جانب إمكانية تحديد المكالمات التي حفظها والتي تريد تجاهلها، ويوفر لك التطبيق إمكانية الاستماع إلى التسجيلات وإضافة الملاحظات عليها مع إمكانية مشاركتها مع الآخرين، ويتيح التطبيق إمكانية حفظ المكالمات التي تم تسجيلها على جوجل درايف ودروبوكس ومزامنتها تلقائيا.

يتسم التطبيق بواجهة مرتبة فهناك صندوق الوارد الذي يتم حفظ المكالمات المسجلة بداخله كما يمكنك التحكم في ذلك المجلد وحفظه في بطاقة الذاكرة الخارجية لهاتفك، وهناك ملف للمكالمات المحفوظة يمكنك الاحتفاظ بالمكالمات داخله مع حذف المكالمات القديمة دوريا عند وجود مكالمات جديدة،

كما يمكنك التطبيق من البحث عن التسجيلات وفقا لجهة الاتصال أو رقم الهاتف أو من خلال الملاحظات، ويوفر التطبيق مجموعة من الإعدادات للتسجيل التلقائي للمكالمات ومنها تحديد تسجيل كافة المكالمات الواردة، أو تجاهل مكالمات جهات الاتصال وحينها سيقوم التطبيق بتسجيل المكالمات الواردة من جهات غير مُسجلة على هاتفك فقط.

تطبيق مسجّل المكالمات

يشبه تطبيق مسجّل المكالمات لاندرويد إلى حد كبير التطبيق السابق ذكره ولكنه أقل شيوعًا، كما يأتي مع العديد من المميزات المتنوعة بما في ذلك التسجيل التلقائي للمكالمات، إلى جانب إمكانية حفظ التسجيلات بالعديد من الصيغ الصوتية المختلفة مثل mp3 وwav مع دعم النسخ الاحتياطي ومشاركة التسجيلات مع الأخرين عن طريق دروبوكس وجوجل درايف وسكايب.

يعد التطبيق من أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات والتي من خلالها يمكنك تسجيل المكالمات بجودة عالية مع إمكانية وضع علامات على التسجيلات الهامة مع توفير قائمة بيضاء ليقوم المستخدم بتسجيل جميع الأرقام والأسماء الذي يرغب في تسجيل المكالمات الخاصة بها إلى جانب قائمة أخرى سوداء ليتم تجاهل تسجيل المكالمات للأرقام التي بداخلها، كما يوفر التطبيق ميزة قفل ملف التسجيلات بكلمة سر لحماية الخصوصية.

تطبيق Boldbeast Call Recorder

إذا كنت تبحث عن تطبيق بسيط وسهل الاستخدام لتسجيل المكالمات فإن تطبيق Boldbeast Call Recorder يعتبر خيارا مناسبا لك، فمن خلال التطبيق يمكنك تسجيل المكالمات إلى جانب تسجيل الملاحظات الصوتية بما في ذلك الاجتماعات والمحاضرات والمقابلات، إلى جانب إمكانية إدارة التسجيلات الخاصة بك من خلال البحث أو التشغيل أو الحذف أو إضافة الملاحظات ومشاركتها.

ويعتبر التطبيق من أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات، حيث يمكنك من خلاله حفظ التسجيلات في المجلد الذي تختاره على هاتفك، بالإضافة إلى إمكانية نسخ تلك التسجيلات على جوجل درايف ودروبوكس إلى جانب أنه خفيف الوزن ولا يوجد به أية إعلانات.

تطبيق Call Recorder Automatic

كما يعتبر تطبيق Call Recorder Automatic من أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات، لكن عليك إبقاء هاتفك على مكبر الصوت لتسجيل المكالمات بكفاء أفضل، كل ما عليك هو اختيار تسجيل المكالمات الصادرة أو الواردة إلى جانب إمكانية تحديد مستخدم مُحدد تريد تسجيل مكالماته مع اختيار المكالمات التي تريد حفظها ومشاركتها.

يتسم التطبيق بسهولة الاستخدام حيث يمكنك من إدارة كل التسجيلات الخاصة بك بسهولة مع ترتيب تلك التسجيلات وفقًا للاسم أو حسب التاريخ.

تطبيق Cube Call Recorder لتسجيل المكالمات

أما إذا كنت تبحث عن تطبيق لتسجيل المكالمات الهاتفية والمكالمات عن طريق تطبيقات التواصل الاجتماعي على حد سواء فإن تطبيق Cube Call Recorder هو خيارك الأمثل، فالتطبيق لا يقوم فقط بتسجيل المكالمات الهاتفية العادية بل يقوم بتسجيل المكالمات الواردة والصادرة من تطبيقات التواصل مثل سكايب وفايبر وواتساب وتليجرام وغيرها، إلى جانب ميزات جودة التسجيل والميزات التنظيمية داخل التطبيق للتسجيلات ، بالإضافة إلى إمكانية استبعاد جهات الاتصال محددة من ميزة التسجيل التلقائي للمكالمات.

يعتبر تطبيق Cube Call Recorder من أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات وأبسطها حيث يمكنك الضغط على زر التسجيل أثناء المكالمة ليتم تسجيلها فقط أو جزء محدد بها، كما يساعدك التطبيق على تشغيل التسجيلات من داخل التطبيق وذلك بفضل متصفح الملفات المُدمج مع التطبيق ومن خلاله تستطيع إدارة التسجيلات وتشغيلها وحذفها، ويوفر التطبيق ميزة التغيير الذكي للسماعة حيث يمكنك تقريب الهاتف من أذنك عند تشغيل التسجيلات للانتقال إلى سماعة الأذن للاستماع بشكل سري.

تطبيق Smart Recorder by SmartMob

يتميز تطبيق Smart Recorder by SmartMob بسهولة الاستخدام نظرًا لواجهته البسيطة ، حيث يمكنك من تسجيل المكالمات بدقة عالية مع إدارة التسجيلات من خلال الحفظ أو الإيقاف المؤقت أو الاستئناف مع توفير خيارات مشاركة مختلفة، لم يتم تصميم التطبيق في الأساس لتسجيل المكالمات ولكنه يمتلك إمكانيات لتسجيل المكالمات بدقة ولكن يجب تعطيل خيار إيقاف التسجيل بشكل مؤقت أثناء المكالمات الهاتفية.

يوفر التطبيق ميزة مثيرة للاهتمام وهي تخطي حالة الصمت أثناء الاستماع إلى التسجيل، مما يوفر الكثير من الوقت إلى جانب إمكانية التسجيل أثناء إيقاف الشاشة حيث يقوم بالتسجيل في الخلفية، كما أنه لا يستهلك موارد البطارية بنحو كبير لذا فهو يُعد من أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات لاندرويد.

تطبيق Smart Voice Recorder لتسجيل المكالمات

إذا كنت ترغب في تطبيق يجمع بين التسجيل التقليدي وتسجيل المكالمات في آن واحد فيمكنك الاعتماد على Smart Voice Recorder الذي يمكنك من التبديل بين الوضعين إذا كنت بحاجة إلى ذلك، فقد تحتاج إلى تسجيل فكرة أو تسجيل مقابلة صحفية أو تسجيل مكالمة هاتفية وذلك ما يوفره لك التطبيق بسهولة.

يتيح التطبيق ميزة التسجيل عن طريق ميكروفون داخلي أو خارجي مع إمكانية التحكم في التسجيلات وتنظيمها داخل الملفات ومشاركتها مع الآخرين، مع دعم ميزة التسجيل في الخلفية حتى عند إيقاف تشغيل الشاشة مع واجهة بسيطة ومُنظمة تساعدك على إنجاز مهمة التسجيل في خطوات بسيطة.

صدى التقنية-رنا عدلي

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